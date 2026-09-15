Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El precio de los combustibles podría aumentar nuevamente en octubre debido al incremento en las cotizaciones internacionales del petróleo y de los combustibles terminados, según la propuesta presentada por RECOPE.

Los cambios en las tarifas

El diésel tendría el mayor aumento, con una variación de hasta ₡97 por litro. La gasolina súper subiría ₡38, mientras que la regular tendría un incremento de ₡12 por litro.

¿Por qué otro aumento más?

RECOPE atribuye estos cambios a un escenario internacional marcado por mayores tensiones geopolíticas, riesgos en rutas de suministro, presiones sobre las refinerías y el aumento en el precio internacional del petróleo.

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La situación también está relacionada con el conflicto que mantiene Estados Unidos con países de Oriente Medio y el consecuente cierre de una de las principales rutas utilizadas para el transporte marítimo de combustibles.

ARESEP debe aprobar

Sin embargo, los aumentos todavía no son oficiales. RECOPE envió este viernes la propuesta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que deberá analizarla y determinar si aprueba los ajustes.

Por esta razón, los montos planteados podrían modificarse antes de definir los nuevos precios que pagarían los conductores en octubre.