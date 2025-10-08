La UNAFUT informó que el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés, correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura, fue reprogramado, otra vez, para el domingo 9 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Qué pasó?

La decisión la tomó el Comité de Competición durante su sesión ordinaria de este martes, tras analizar la solicitud presentada por Alajuelense. El club pidió el cambio de fecha debido a la convocatoria de seis de sus futbolistas a las selecciones nacionales de Costa Rica, tanto en la categoría Mayor como Sub-17.

El acuerdo quedó en firme con base en el artículo 86, incisos b) y c), del Reglamento de Competición, el cual faculta al Comité a aprobar la reprogramación por motivos debidamente justificados.

Con este ajuste, el encuentro se jugará oficialmente el 9 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio manudo.