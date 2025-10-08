La tercera temporada de “La Dulce Vida” consolida su posición como espacio referente del humor nacional con personajes entrañables que reflejan situaciones cotidianas de la idiosincrasia costarricense.

La transformación semanal de personajes como Candy mantendrá la frescura del programa, introduciendo dinámicas novedosas y situaciones hilarantes que conectan con la audiencia familiar.

La producción promete mantener el equilibrio entre el humor característico y momentos de calidez humana, reforzando su valor como cita de entretenimiento familiar los viernes por la noche.