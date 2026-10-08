Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Vuelve el reality gastronómico del ICT “Costa Rica, un país de sabores por descubrir”, que en su segunda temporada reunirá a seis estudiantes de escuelas de cocina del país.

Asimismo, los participantes competirán para ganar el premio “La Cuchara de ICT”, destacando la riqueza gastronómica de cada región.

Además, el reality inició el pasado 5 de octubre, dura seis semanas y se transmite los lunes y jueves por Giros de Canal 6 a las 9:50 a.m.

Ireth Rodríguez, jefe de Promoción del Segmento Vacacional, explicó que la iniciativa busca acercar a los futuros cocineros a las tradiciones de la gastronomía costarricense.