Vuelta Femenina tiene nueva líder tras la etapa 2

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Tras la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica, una ciclista ucraniana se convirtió en la nueva líder de la competencia, luego de ganar el recorrido hasta La Fortuna hoy.

La etapa salió del Parque de Tilarán a las 8 de la mañana y recorrió sectores como Nogrenal y Monterrey, mientras las corredoras avanzaban alrededor del lago hasta San Carlos, en la jornada.

Además, Natalia Safroniuk, quien ganó con un tiempo de 3 horas y 41 segundos, quedó como líder general, líder por puntos y líder sub-23 de la Vuelta Femenina a Costa Rica de esta edición.