Un violento vuelco de vehículo mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia la mañana de este jueves en Cartago.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que atiende un accidente de tránsito en el sector de El Guarco, sobre la Ruta 2, donde un vehículo liviano volcó y dejó a un paciente prensado.

Rescatistas trabajan para liberar al conductor

Tras llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el conductor quedó atrapado entre la estructura metálica del automóvil, por lo que fue necesario activar equipo especializado.

Los cruzrojistas trabajan intensamente para estabilizar el vehículo y liberar al paciente de forma segura, evitando agravar posibles lesiones producto del impacto.

De momento, las autoridades no han detallado la condición de salud del afectado, pero indicaron que será trasladado a un centro médico.

Ruta 2 presenta afectación por el accidente

El vuelco genera afectación parcial en el tránsito sobre la Ruta 2, una de las principales vías que conecta Cartago con el resto del país.

Oficiales regulan el paso mientras se desarrollan las maniobras de rescate y remoción del vehículo.

De momento, no se han brindado detalles oficiales sobre la condición del paciente ni sobre las posibles causas del vuelco.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.