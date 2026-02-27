Un violento vuelco de vehículo dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer en condición crítica la tarde de este viernes en el sector de Paso Ancho.

La emergencia movilizó unidades básicas, avanzadas y de rescate, luego de que la primera unidad en llegar al sitio reportara un vehículo precipitado al cauce de un río, con dos personas inconscientes en su interior.

Vehículo cayó a un río en Paso Ancho

El incidente ocurrió en Paso Ancho, donde, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del automotor y terminó cayendo al cauce de un río.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que uno de los ocupantes, un hombre adulto, no presentaba signos vitales.

La segunda paciente, una mujer adulta, quedó atrapada dentro del vehículo en condición crítica, por lo que los equipos de emergencia iniciaron un operativo de extracción con equipo hidráulico especializado.

Equipos trabajaron con rescate especializado

Las autoridades respondieron con ambulancias básicas y avanzadas, además de unidades de rescate. El trabajo se realizó en conjunto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes apoyaron en las labores para liberar a la paciente atrapada.

Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron extraer a la mujer y de inmediato iniciaron su traslado en condición crítica hacia un centro médico.

Investigación en desarrollo

Las autoridades judiciales deberán determinar las causas exactas que provocaron el vuelco y la caída del vehículo al cauce del río.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.