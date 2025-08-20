El vuelco de un vehículo, sumado a las fuertes lluvias de este martes, colapsó el paso por la Ruta 1 en La Uruca, según reportaron las autoridades, quienes confirmaron que solo se registraron daños materiales.

Aunque el incidente complicó el tránsito en una de las vías más importantes del país, no se reportaron víctimas mortales, lo que permitió a los equipos de emergencia actuar con celeridad para restablecer el flujo vehicular.

Este evento destaca la vulnerabilidad de la infraestructura vial ante fenómenos climáticos extremos, un desafío recurrente que requiere atención continua.