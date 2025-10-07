Un vuelco de un vehículo 4×4 en Fraijanes de Alajuela dejó como saldo un adulto fallecido de aproximadamente 60 años, quien quedó prensado dentro de la estructura metálica tras caer en un guindo.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. a 400 metros al norte de la entrada a la Laguna de Fraijanes, donde los socorristas utilizaron equipo hidráulico para realizar la extracción del cuerpo.

Al arribar al lugar, los bomberos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, mientras las autoridades investigan las causas que provocaron este trágico incidente.