Voraz incendio consumió dejó varias familias sin hogar

Un voraz incendio registrado pasada las 4:00 a.m. de este viernes consumió cuatro viviendas, dos talleres y una mueblería en el sector de Villa Bonita de Alajuela, específicamente en Lote Sánchez, según el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos.

El fuego, que se habría originado en una de las mueblerías afectadas, se propagó con facilidad hacia las estructuras aledañas debido a la presencia de materiales inflamables como madera y otros elementos propios de los negocios del sector.

Las llamas eran visibles desde varios metros a la redonda, y el Cuerpo de Bomberos trabaja desde hace aproximadamente hora y media en el lugar para controlar los focos activos que aún se mantienen en algunas zonas del perímetro.