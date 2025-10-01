Un voraz incendio consumió una cuartería en Hatillo este miércoles, donde unos doscientos metros cuadrados de la estructura fueron arrasados por las llamas, lo que requirió la intervención de los cuerpos de emergencia para ser controlado, ya que las llamas consumieron la edificación por completo, generando importantes pérdidas materiales.

El siniestro, que se registró en horas de este miércoles, movilizó a bomberos y otros equipos de respuesta, quienes trabajaron para extinguir el fuego, el cual provocó daños totales en la propiedad.

Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio, cuyas llamas devoraron la cuartería en su totalidad, mientras se evalúan los daños estructurales que dejó el fuego en el inmueble.