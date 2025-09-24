La nueva adaptación televisiva de Harry Potter, actualmente en producción para HBO Max, podría revolucionar el universo mágico: las audiciones para el papel de Lord Voldemort están abiertas tanto para actrices como actores, lo que sugiere que el icónico villano podría tener rostro femenino.

Un giro inesperado en el casting

Según el insider Daniel Richtman, el proceso de casting contempla ambos géneros para el rol del antagonista. Esta decisión abre la puerta a una versión inédita de Voldemort, rompiendo con la tradición del personaje tal como lo conocimos en las películas y los libros.

Reacciones divididas entre los fans

La posibilidad de una Voldemort femenina ha generado polémica en redes sociales y foros: mientras algunos seguidores critican lo que consideran un cambio forzado que impactaría la esencia del personaje, otros celebran la propuesta como una reinterpretación creativa y más inclusiva.

Esta decisión audaz podría marcar un antes y un después en cómo se reimaginan los personajes clásicos del mundo mágico. La pregunta queda en el aire: si finalmente Voldemort será mujer, ¿cómo cambiará su historia y su reinado del terror?