Volcán Rincón de la Vieja tuvo nueva erupción

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Volcán Rincón de la Vieja reportó una nueva erupción la madrugada de este miércoles, en medio de una actividad eruptiva frecuente que mantiene en alerta a las autoridades y a los expertos.

Los especialistas mantienen vigilancia sobre el macizo, que en las últimas semanas ha presentado erupciones constantes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La actividad del volcán no ha obligado a evacuar comunidades hasta el momento, pero los cuerpos de emergencia se mantienen atentos ante cualquier cambio en el comportamiento del coloso.