Volcán Rincón de la Vieja tuvo nueva erupción

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El Volcán Rincón de la Vieja reportó una nueva erupción la madrugada de este miércoles, en medio de una actividad eruptiva frecuente que mantiene en alerta a las autoridades y a los expertos.
Los especialistas mantienen vigilancia sobre el macizo, que en las últimas semanas ha presentado erupciones constantes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.
La actividad del volcán no ha obligado a evacuar comunidades hasta el momento, pero los cuerpos de emergencia se mantienen atentos ante cualquier cambio en el comportamiento del coloso.