Volcán Rincón de la Vieja suma 20 erupciones desde el viernes

El Volcán Rincón de la Vieja suma 20 erupciones desde el pasado viernes, y la más energética del año ocurrió este lunes 31 de agosto.

Geoffroy Avard, vulcanólogo OVSICORI – UNA, detalla que “el volcán trata de erupciones frecuentes muy energéticas. El flujo de ellas sigue muy alto”.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el coloso ubicado en la provincia de Guanacaste, ante el incremento de su actividad.

Los expertos continúan monitoreando las emisiones del volcán para determinar su evolución en los próximos días.