El volcán Rincón de la Vieja registró una fuerte erupción en la que lanzó rocas a varios metros de distancia del cráter y mostró incandescencia, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, que mantiene monitoreo constante sobre la actividad del coloso.

Este tipo de eventos forma parte de la actividad habitual del macizo, pero las autoridades recomiendan a visitantes y comunidades aledañas respetar los protocolos de seguridad establecidos para las áreas del parque nacional.

Cyril Müller, vulcanólogo del OVSICORI, brinda detalles sobre la actividad monitoreada.