Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El Volcán Rincón de la Vieja realizó dos erupciones este domingo, aunque el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó una disminución en su actividad eruptiva, por lo que se mantiene un monitoreo constante.

Las autoridades contabilizan más de 100 erupciones registradas en las últimas semanas, lo que ha llevado a la Comisión Nacional de Emergencias a mantener la alerta amarilla en cinco distritos cercanos al coloso.

Esta medida rige para los ríos Aguas Claras y El Mayorga en Upala, así como para los ríos Cañas y Curubandé en Liberia, debido a la actividad volcánica.

“El volcán Rincón de la Vieja sigue estable; es decir, su actividad eruptiva disminuyó esta semana en comparación con las semanas previas. Mantiene una sismicidad que, como hemos mencionado esta semana, se caracteriza principalmente por pulsos acústicos repetitivos, de algunos minutos de duración, que se presentan cada cierto tiempo”, sostuvo Geoffroy Avard, vulcanólogo del Ovsicori.