El volcán Poás no se queda tranquilo y volvió a sorprender anoche con un fenómeno de incandescencia y una importante emanación de vapor de agua.

Tras varias semanas de relativa estabilidad, este viernes alrededor de las 8 de la noche el macizo presentó una intensa luminosidad en el cráter, causada por la presencia de magma cerca de la superficie.

Aunque la actividad puede parecer imponente, las autoridades aseguran que no representa ningún riesgo para la población. Más bien, este fenómeno despertó el interés turístico y científico.

Precisamente, el Ministerio de Ambiente y Energía aprovechó esta baja actividad para organizar, por primera vez, una caminata nocturna en el Parque Nacional Volcán Poás para que visitantes puedan apreciar la incandescencia.

Después de varias semanas cerrado, el parque muestra algunos cambios visibles: la laguna del cráter se redujo un poco y se pueden distinguir claramente las dos bocas que los científicos identifican como boca A y boca C.

En la boca A, actualmente sin agua, se observa la salida ocasional de ceniza, mientras que el vapor de agua es constante debido a las altas temperaturas del cráter, que oscilan entre 800 y 900 grados Celsius.