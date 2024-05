Vladimir Quesada habló del juego físico que fue la constante del partido ida de semifinales entre San Carlos y Saprissa.

“Este partido de hoy me recordó los partidos de los años 80s y 90s, así se lo hice ver a algunos compañeros, lo bueno es que el equipo tiene la madurez para manejar los tiempos, cuando tenemos la oportunidad de agredir, ofender a los rivales, de buena manera, lo hacemos”.

Vladimirr Quesada también mostró su lado positivo con sus jugadores a quienes siempre les agradece el esfuerzo en el terreno de juego.

“Yo trato de comunicarme siendo más específico con los muchachos, a todos le digo gracias por su esfuerzo”.

No perdió la oportunidad para recordar el ADN morado que tanto enorgullece a los saprissistas.

“Tienen impregnado el ADN del saprissismo, independientemente de la generación que haya, eso se saca en el terreno de juego”.

También destacó la importancia de la afición del Saprissa para ganar este tipo de juegos.

“Tenemos los pies bien puestos en la tierra, sabemos que esto no se terminó, pero el domingo jugamos en nuestra cancha, esperamos que el saprissismo tope el Ricardo Saprissa, queremos ir a la final, pero no lo podemos hacer solos dentro de la cancha, siempre necesitamos la ayuda de nuestra afición”.

La clave de los 19 partidos invictos del Saprissa es el trabajo durante los entrenamientos.

“Ahora conversaba con mis asistentes, el cuerpo médico ha hecho un gran trabajo para tener recuperados a los muchachos, la clave es la ética profesional, el trabajo que hacen estos muchachos en los entrenamientos dan réditos, si usted entrena bien, juega bien”.

“Yo no llevo esa cuenta, ahora usted me lo está diciendo, son 19 partidos, es importante, damos gracias a Dios, la base de eso es el trabajo, pero igualmente donde usted encuentra un equipo solidario, donde entienden que lo más importante es el grupo, dentro y fuera del terreno de juego y ese es el más importante”.

A pesar de no creer que sea un partido fácil, Vladimir Quesada confía en su localía y el peso de su estadio.

“Nosotros sabemos que ganamos un buen partido, un partido difícil en el Carlos Ugalde, contra un buen equipo, bien dirigido, el domingo vamos a llegar con un gol de ventaja, pero faltan por jugar 90-100 minutos, lo bueno es que lo vamos a jugar en nuestro estadio”.

¿Qué ha cambiado Vladimir Quesada?

“Cuando llegué a este puesto, dije que no voy a cambiar lo que está establecido de la noche a la mañana, ya con el tiempo hemos ido cambiando algunas cosas.

Kevin Chamorro llegó a 100 partidos y además podría salir del club morado, situación que el técnico morado analizó

“Kevin Chamorro estaba en el puesto, era el portero estelar, yo lo que he hecho es mantener su regularidad, lo ha hecho de buena manera y también en los entrenamientos, el respaldo es de él hacia nosotros con su trabajo”.

“Si no tiene una oportunidad afuera, ojalá esté con nosotros muchos años más y sean mucho más partidos”.

La experiencia es una de las fortalezas de Saprissa para el cierre del torneo nacional.

“Es fácil decirlo, es un equipo más maduro, es un equipo que ya ha estado juntos, durante el torneo hay experiencias, a pesar de que hemos ganado 3 títulos durante el camino ha habido fracasos, pequeños fracasos, el objetivo principal es el gran triunfo que es el campeonato”.

Además recordó una frase de Andrés Carevic que señala que si se pierde no todo va a ser malo.

“El mismo Andrés Carevic lo dijo, el campeonato es lo que instituciones como nosotros aspiramos, si no se logra no es que todo haya que botarlo a la basura, quedan cosas muy buenas y cosas no tan buenas, eso nos da madurez, la diferencia con esos equipos es que cada vez son más maduros y juegan partidos como el día de hoy, entienden que hay momentos que deben jugar, si hay que meterlo físico, si hay que controlar más el balón, lo haremos y si hay que defender al frente de nuestra área hay que hacerlo”.