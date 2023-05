Andrés Soto Solís

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, salió tranquilo y con la esperanza de revertir el 1-0 en su casa.

“Se hizo un buen trabajo, en el mayor porcentaje del juego controlamos la pelota y controlamos el juego, lamentablemente no controlamos el marcador, es una lastima para los muchachos haber recibido un marcador adverso, no estamos contentos porque no nos gusta perder, es diferente llegar a nuestro estadio con un 1-0 que con un 3-0, estamos convencidos que no va a ser fácil”.

Quesada también le envió un mensaje a su afición.

“Hagan lo que hicieron el domingo pasado, desde nuestra llegada al Ricardo Saprissa nos demostraron el amor que tienen a esta institución, necesitamos de ese apoyo”.

¿Qué pasó con Warren Madrigal?

“Lo de Warren es una cuestión técnica-táctica, es una decisión del cuerpo técnico, encabezada por mi persona, nosotros tenemos 26 jugadores profesionales, tenemos credibilidad en todos y cada uno de los muchachos, creímos que Zamora era el jugador apto para este partido”.

Saprissa solo ha logrado anotar un gol en tres juegos contra los manudos.

“Los dos equipos tienen un muy buen potencial y los dos equipos se han controlado, si bien solo le hemos hecho un gol, no voy a volverme loco porque en la final nos metieron 3 cuando teníamos 10 jugadores, ya no es una realidad del juego”.

Carlos Mora ha sido determinante en las finales y Quesada no dudó en darle elogios a la figura manuda.

“Carlos Mora lo conozco perfectamente, lo conozco desde los equipos de divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense y en el proceso de selección nacional, entonces lo conocemos y sabemos de su calidad, de su trabajo en el terreno de juego, es un buen muchacho, que es lo más importante y lo felicito por el trabajo que está haciendo, tenemos que ver como de alguna manera controlamos el buen momento que está viviendo Carlos”.

¿Qué ha pasado con las jugadas a balón parado del Deportivo Saprissa?

“No hemos perdido esa precisión, pero el equipo rival hace bien su trabajo sobre el terreno de juego y más en estos partidos”.

Saprissa buscará revertir el global el próximo domingo en el Ricardo Saprissa.