Escrito por: Eduardo Troconis

El regreso de Vladimir Quesada al banquillo del Deportivo Saprissa no pudo ser mejor. Los morados vencieron con autoridad 4-0 a Sporting FC en Tibás y con ello se ubican en la segunda posición del torneo con 10 puntos en cinco jornadas.

Tras el encuentro, el técnico sorprendió con unas declaraciones cargadas de sentimiento hacia el club que lo formó como jugador y ahora lo recibe nuevamente como entrenador principal.

“Yo nací deportivamente en este equipo, es difícil desligarse. En su momento he tenido ofrecimientos de otras instituciones y yo lo agradezco, pero yo me siento cómodo en Saprissa. En algún momento pienso que no me veo en otro lugar

El timonel fue más allá y lanzó un deseo a futuro que ha tenido grandes reacciones en la afición tibaseña:

“Yo quisiera tener una estadía como la de Sir Alex Ferguson, de 10 a 15 años. Vamos a ver, vamos a poner todo en manos de Dios, que nos da la oportunidad de estar acá y abrir los ojos”.

Finalmente, Quesada agradeció el hecho de volver al banquillo del Saprissa y pidió apoyo en este momento de la temporada:

“Es muy lindo vivir otra vez esta experiencia, es impresionante volver a dirigir en este estadio. Le agradezco a esta afición, los campeonatos se empiezan a ganar desde la gradería. Les pido apoyo para los partidos que se vienen. El partido más importante en este momento es el del próximo martes”

Saprissa afronta ahora una semana importante, en donde enfrentará a Motagua en Copa Centroamericana y a Liga Deportiva Alajuelense.