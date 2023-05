El técnico señala que no ha visto la jugada de David Guzmán y cree que la jugada de Mariano Torres no era para roja.

Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

La gran duda de la afición morada fue ¿Por qué sacó a Mariano Torres y Luis Paradela? Vladimir Quesada salió a explicar los cambios y lo sucedido esta noche ante Alajuelense.

“El caso de Mariano en el cambio se había estipulado ciertos minutos para que Mariano jugara, recuerden que Mariano ha venido en un proceso de recuperación, después lo que pudimos ver para mandar a los otros compañeros al terreno de juego, valoramos jugadores que tuvieran alguna amarilla o que ya hubieran hecho mucho esfuerzo y esa fue la decisión de protegernos, ya que el juego se había vuelto muy ríspido y no queríamos quedarnos con 9 hombres”.

Para el técnico la jugada de David Guzmán donde vio la roja no tiene claro que pasó y señala que necesita verla para definir si se equivocó el jugador o el arbitro.

“La jugada de Guzmán no la he visto, estuvimos hablando con los muchachos y no he tenido la oportunidad de observar la jugada, no puedo emitir criterio de si él se equivocó o no o si fue el árbitro que se equivocó”.

¿Cuánta responsabilidad tiene Vladimir?

“Toda, soy la cabeza de este grupo y la responsabilidad mayormente cae sobre mi, pero igualmente como les dije a los muchachos cuando hemos ganado yo no he hecho un jolgorio, igualmente hoy no hago un duelo, no hago un luto, no hago un velorio, yo soy muy positivo, he visto marcadores iguales o más abultados y he visto equipos darle vuelta”.

Mariano Torres tuvo que ser expulsado, así lo aseguró Henry Bejarano ex arbitro, sin embargo para Quesada, el argentino no merecía esa roja.

Te puede interesar: Henry Bejarano: “Guzmán no le hace nada”

“La de Guzmán no la he visto, usted habla que Mariano debió ser expulsado y creo que lo contrario y creo que los jugadores de Alajuelense debió ser sancionado y también expulsado, el aspecto mental lo hemos trabajado de la mejor manera posible, hoy jugamos contra un rival que fue superior, si ya con 11 jugadores era difícil ahora con 10 es más complicado y más con el buen nivel que tienen”.

Jossimar Alcocer y Carlos Mora se lucieron ante las bandas moradas y Vladimir lo tiene claro que son dos grandes jugadores.

“Alcocer como Mora están presentando un gran nivel, lo están manteniendo, no nos sorprendió, fue que los muchachos hicieron bien las cosas”.