“Es como un carrusel de emociones. Obviamente, hay un sinsabor porque creo que hicimos un buen partido… pasamos de ganarlo a estarlo perdiendo”.

Así comenzó la conferencia de prensa Vladimir Quesada, tras el empate 3-3 ante Herediano en el Carlos Alvarado.

El entrenador se refirió al partido, pero lo más llamativo fue su análisis de la primera ronda del torneo.

Análisis de la primera ronda del torneo

“Creo que quedamos debiendo, creo que no fue nuestra mejor presentación en estos nueve partidos. El equipo ha estado viviendo situaciones diferentes… pero creo que en los últimos partidos el equipo ha mostrado una actitud diferente, y yo con eso me quedo”, destacó.

También, Vladimir destacó que el club buscará lo más pronto posible un puesto en la zona de clasificación, y posteriormente el primer lugar.

“Estoy seguro que lo vamos a lograr porque tenemos el potencial, la cantidad y calidad de material humano para hacer una mejor segunda vuelta”.

Ahora sí, el análisis del juego

“Nunca bajaron los brazos, se esforzaron, redoblaron esfuerzos, e igualmente buscaron el arco contrario”.