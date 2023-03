El técnico no ocultó su sentimiento de volver a dirigir al equipo de sus amores.

Andrés Soto Solís

Vladimir Quesada no tuvo reparos en mostrar su amor por Saprissa y luego de la primera victoria señaló que encontró un camerino muy unido.

“Estoy muy feliz, encontré un camerino muy unido y así lo demostraron en la cancha”.

Vladimir aprovechó la conferencia para hablar de su recorrido por Saprissa y el por qué aceptó ser el salvavidas del equipo.

“Cuando Ángel Catalina me llamó para darme la oportunidad de asumir el equipo ni lo pensé, estaré aquí el tiempo que me necesiten. Yo llegué a Saprissa en 1978, imagínese todo lo que he podido ver y compartir, el arraigo es demasiado”.

Saprissa ahora tendrá una dura prueba en el Morera Soto este domingo.