El director técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, confirmó en conferencia de prensa este lunes que el mediocampista y capitán Mariano Torres no estará ante el Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana 2025.

“Quisiéramos que todos los jugadores estuvieran al 100%. Mariano es un gran profesional, pero todavía hay bastante inflamación sobre su articulación, sobre su tobillo. Hemos decidido que repose, que haga trabajo diferenciado, a ver si la inflamación puede bajar lo suficiente para tenerlo en cuenta para el próximo fin de semana”, afirmó el estratega morado.

Lesión de Mariano Torres preocupa en Saprissa

Torres ha estado lidiando con molestias en el tobillo que ya lo dejaron fuera del juego contra Independiente de Panamá. El argentino ha participado en 3 de los 5 partidos del Torneo de Apertura 2025, acumulando 225 minutos en cancha. En la Copa Centroamericana, fue titular ante Cartaginés y Verdes, pero no pudo sumar minutos en el último compromiso por la misma lesión.

Saprissa se juega la clasificación sin su capitán

La baja de Mariano Torres representa un golpe importante para Saprissa, que buscará un resultado clave ante Motagua para avanzar en la competencia regional. Quesada confía en que el capitán pueda estar disponible para el fin de semana, cuando los morados retomen la acción en el torneo ante Alajuelense en el clásico nacional.