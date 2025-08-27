Saprissa firmó, la noche de este martes 26 de agosto, un nuevo momento bochornoso en el ámbito internacional. El club se quedó fuera en fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Vladimir Quesada atendió a la prensa tras el 0-0 ante Motagua, fue autocrítico, pero también defendió el rendimiento individual y colectivo de sus jugadores.

Lo que destaca Vladimir

“Quiero resaltar, de alguna manera, cada uno en el camerino ha sido autocrítico, hemos intentado de muchas maneras, lamentablemente nos hizo falta claridad y poderles hacer daño”, manifestó Quesada.

“Reconocerle a nuestros jugadores el esfuerzo que hicieron en el terreno de juego, cada uno de ellos saltó al terreno de juego y dio lo mejor de sí, con aciertos y desaciertos, pero ninguno bajo los brazos”, afirmó.

Sobre el ánimo del equipo

No estamos contentos, estamos tristes, lamentablemente no logramos para nuestra institución y nuestra afición lo que ellos están acostumbrados.

“Es cierto, estamos en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme en cuanto a títulos, en cuanto a hacer buenas presentaciones, a lograr algo grande importante en Centroamérica”.

Sobre Gustavo Herrera

El entrenador morado respondió a la pregunta sobre Gustavo Herrera, y afirmó que fue uno de los mejores partidos que le ha visto a Gustavo desde que llegó al club.

“Jugar en Saprissa no es fácil, independientemente de si usted tiene mucha experiencia o poca experiencia. Para jugar en Saprissa tiene que haber normalmente un proceso de acondicionamiento, de adaptación, y creo que Gustavo está en ese proceso”, afirmó Quesada.

Otro de los aspectos que se trataron en la conferencia de prensa son los premios económicos a los que no accederá el cuadro morado tras la eliminación en la fase de grupos, en donde el timonel dejó en claro que ese dinero que se gana por pasar de etapas les vendría muy bien.