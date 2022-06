Con su larga carrera como sensación del pop, Kylie Minogue sintió que presentar una colección de vinos era una extensión natural de la actuación. “El vino es similar a la música“, explica Minogue, de 54 años, con un minivestido Cavalli FW 22 con purpurina dorada y botas hasta los muslos, en el Goodtime Hotel de Pharrell Williams y David Grutman en Miami Beach, donde está lanzando su vino. “Tiene diferentes capas, emociones, notas y estructuras“.

Al igual que la música, “el vino es sexy porque es elegante“, agrega, “y representa un buen momento con la alegría de la celebración”. En 2020, la intérprete de “Can’t Get You Out of My Head” lanzó Kylie Minogue Wines en el Reino Unido exclusivamente con Benchmark Drinks of London. Ahora tres de esos vinos desembarcan en Estados Unidos en Miami, Los Ángeles y Nueva York.

Los fanáticos de la música y los conocedores del vino se reunieron el viernes por la noche junto a la piscina para la fiesta “Sunset Disco” del hotel, donde degustaron los tres vinos para el lanzamiento estadounidense: Rosé Cotes De Provence, Signature Rosé y Prosecco Rosé. Minogue’s Rosé es un elegante rosa pálido con aromas de pomelo rosa, sandía y flor de limón. Es crujiente, seco y bien texturizado. Su Prosecco Rosé es brillante con notas de fresas frescas, frambuesas y flores.

“Me encanta todo el negocio del vino“, dice Minogue. “Me estoy convirtiendo en una aficionada al vino, lo llamo ‘poesía en movimiento'”. Un éxito rotundo desde su introducción en el Reino Unido, Kylie Minogue Wines ha vendido más de cinco millones de botellas en todo el mundo. La artista, que desarrolló un renovado entusiasmo por la vida después de vencer al cáncer en 2005, quiere compartir su amor por la diversión, la música, la fiesta y el vino con sus fans estadounidenses.

“El cáncer me hizo abrazar la vida”, dice Minogue, quien ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ahora vive en Melbourne, Australia, después de tres décadas en Inglaterra. “Soy una persona compasiva. Después de pasar por algo grande e inesperado como el cáncer, me di cuenta de cuánto amo lo que hago y quiero conectarme con la gente a través de mi música y ahora a través de mi vino. Vivo para aprovechar el día“.

En 2017, Minogue se interesó por primera vez en crear su propio vino mientras estaba en Nashville, Tennessee, grabando su álbum Golden. Había terminado una sesión alrededor de las 7 p. m. y se estaba relajando al aire libre con su gerente. “Era feliz, creativa y disfrutaba de la vida en pleno verano, y estaba hirviendo en Nashville”, se ríe. “Bromeé y le dije a mi gerente que necesitaba una copa de vino para aumentar mi resistencia. Así que tenía una copa de rosado en la mano y noté lo hermoso que se veía el vino contra la luz en la copa transparente. Dije que quería producir mi propio vino. ¡Y tres años después entré en el negocio del vino!”

Para aprender sobre la elaboración del vino, la alegre cantante de pop visita viñedos de todo el mundo, incluidos Francia e Italia, donde se crean dos de sus mezclas favoritas. Conoce a los enólogos, hace preguntas, escucha, aprende la historia de las bodegas, camina por los viñedos y disfruta de la emoción de ver las mezclas en sus primeras etapas. “Hablo, pregunto sobre cosas que no sé y trabajamos en mezclas para hacer un producto de calidad increíble“, dice Minogue. “Salgo de mi zona de confort y escucho las historias de la gente. Todo es fascinante”.

A ella le gusta especialmente escuchar a los enólogos contar sus recuerdos porque sus vidas tienen que ver con el vino. “Les apasiona el vino, y es contagioso“, dice. La intérprete divide sus días, que implican muchos viajes internacionales, entre la música y las responsabilidades del negocio del vino. El porcentaje de tiempo que dedica a cada uno cambia con la temporada y sus compromisos.

“Ahora paso mucho tiempo con el vino, pero va en ciclos como la composición de canciones“, dice. “La música se lanza y se entrega, y la canción sale, y sigue viva para convertirse en una historia más grande. El mismo sentimiento viene con la sensación del vino“. Minogue planea comenzar a grabar nuevamente en julio, algo que la emociona, además de subir al escenario y actuar. Su vida está llena, dice, y se divierte mucho satisfaciendo su pasión por la música y el vino.

“Estoy muy animada por este viaje a los Estados Unidos“, cuenta. “He tenido una cálida bienvenida aquí y estoy emocionado de conectarme con los estadounidenses que han disfrutado de mi música a lo largo de los años. Ahora pueden experimentar el vino”.