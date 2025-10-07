La nueva temporada de “La Dulce Vida” promete descubrir a los próximos grandes talentos del humor en Costa Rica. El formato de competencia reunirá a una nueva generación de comediantes que buscarán impresionar a un panel de jueces.

Las dinámicas incluirán segmentos novedosos y retos que pondrán a prueba la creatividad y el ingenio de los participantes. Se espera que el programa mantenga el espíritu divertido que lo ha caracterizado, con un toque fresco para esta edición.

El estreno está rodeado de expectativa, ya que se ha consolidado como una plataforma clave para la comedia nacional. El público podrá disfrutar de un espacio lleno de originalidad y las ocurrencias de los nuevos valores del humor costarricense.