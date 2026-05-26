¿Vive en Heredia? Estos distritos tendrán cortes de agua miércoles y jueves

Si usted vive en Heredia deberá tomar en cuenta que se presentarán suspensiones programadas para ciertos distritos del cantón de San Rafael.

Dichos cortes se llevarán a cabo el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo.

¿De cuáles distritos se tratan y cuándo serán los recortes de agua?

Según la información que compartió la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) la distribución de cortes de agua será así:

San Rafael (27 de mayo, 7:00 am-1:00 pm): Condominio Vistas San Rafael, calle Puente Piedra.

Concepción (27 de mayo, 7:00 am-1:00 pm): Centro, de los Embutidos Concepción hasta el cruce de San Isidro, Sector sur de calle Ciénega, Los Salvadoreños, Kitimak, Hernández, del Abastecedor Camacho hacia el sur y norte. Calle Tierra Blanca, El Palenque, calle Hernández, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda, Los Cipreses, Subestación Concepción, Urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho, Lomas del Castillo.

San Rafael (28 de mayo, 7:00 am-1:00 pm): De la entrada tanque Chamaco hacia el este, calle Mata de Plátano, Urbanización La Quinta, parte de calle Nueva, Urbanización La Alameda, del tanque Chamaco hasta la cuesta de calle Nueva, Centro, Centro. Del Súper La Casita hacie el sur, calle Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, Fábrica de Hongos, de la entrada Escuela Los Ángeles hacia el sur hasta Bar Sherekan, Añoranzas, calle Lobos, de la Cantina de Sabina hacia el este, calle La Honguera, calle Hernández y alrededores, desde la entrada hasta el norte hasta el Tanque Brasilia, de la entrada calle Hernández 200 metros hacia el este, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, Condominio Bello Verde, calle La Saca.

El motivo por el cual se darán los cortes corresponde a lavados en tanques de agua.