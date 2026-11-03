¿Vive en alerta constante? Su cuerpo podría estar pasando factura

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Vivir en alerta constante hace que el cuerpo pase factura cuando el trabajo y las obligaciones superan la capacidad de respuesta y recuperación.

El doctor Manfred Brealey explica que el organismo no logra desactivar su sistema de alarma al no encontrar espacios de descanso reales, lo que desencadena un desgaste físico y emocional profundo.

Asimismo, el especialista detalla cómo el estrés crónico afecta la memoria a corto plazo, la concentración, el sueño y las emociones, y advierte el riesgo de evolucionar hacia el agotamiento extremo.