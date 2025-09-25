La tiroides afecta energía, estado de ánimo y funciones corporales cuando hay desequilibrio, lo que puede confundirse con desgaste diario pero requiere atención específica mediante nutrientes clave.
El doctor Gustavo Carballo, sugiere el uso de vitaminas como B12 y D para apoyar su función, ya que ayudan a combatir el cansancio y fortalecer huesos y músculos en personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo.
También menciona la biotina para fortalecer cabello y uñas en estos casos, así como el magnesio para reducir calambres y mejorar la calidad del sueño, siempre bajo supervisión profesional.