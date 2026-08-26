¿Necesita visa? Nueva opción permite conseguir cita en 10 días

Una nueva opción permite a las personas que necesitan viajar con urgencia a Estados Unidos conseguir una cita para tramitar la visa en un plazo de hasta 10 días hábiles.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica puso en marcha un programa piloto de citas prioritarias para solicitantes que no cumplen con los requisitos de una cita de emergencia.

Sin embargo, quienes quieran utilizar esta alternativa deberán pagar un monto adicional de $750, además de los $185 correspondientes a la tarifa de solicitud de visa.

¿Cuánto cuesta la cita prioritaria para la visa?

El solicitante debe pagar los $750 adicionales para acceder al programa de cita prioritaria.

A ese monto se suma la tarifa consular de $185, por lo que el costo total asociado al trámite asciende a $935.

El pago adicional de $750 no es reembolsable y tampoco garantiza que la visa sea aprobada.

La persona debe cumplir con los requisitos habituales del proceso y la decisión final sobre la aprobación de la visa corresponde a la sección consular.

¿En cuánto tiempo se puede conseguir la cita?

El programa contempla citas disponibles dentro de los próximos 10 días hábiles.

Sin embargo, la disponibilidad depende del calendario que habilite la Embajada de Estados Unidos.

Las autoridades pueden liberar espacios diariamente, por lo que los solicitantes deben revisar las fechas disponibles en la plataforma correspondiente.

Esta alternativa está dirigida principalmente a personas que necesitan una cita rápida, pero que no pueden solicitar una cita de emergencia bajo las situaciones específicas establecidas por la sección consular.

¿Qué pasa si no quiere pagar los $750?

Las personas que no quieran asumir el costo adicional pueden continuar con el proceso regular y esperar una cita disponible.

Actualmente, las fechas más próximas para las citas ordinarias pueden extenderse hasta junio de 2027, aunque los espacios pueden cambiar conforme la Embajada libere nuevas fechas.

Por eso, los solicitantes pueden ingresar periódicamente a la plataforma para verificar si aparecen citas disponibles antes de la fecha que inicialmente les asignaron.

También puede intentar adelantar la cita sin pagar

El sistema permite que los propios solicitantes revisen periódicamente la disponibilidad y, cuando la Embajada habilite nuevos espacios, intenten adelantar su cita sin pagar los $750 adicionales.

Además, se mantienen las opciones de cita de emergencia para quienes cumplan con las condiciones establecidas por la Embajada de Estados Unidos.

Por esta razón, antes de pagar el monto adicional, los solicitantes pueden revisar si su situación califica para una cita de emergencia o si existen espacios disponibles en el calendario regular.

¿La cita prioritaria garantiza la aprobación de la visa?

No.

El pago de los $750 por la cita prioritaria solamente permite acceder a esta modalidad de atención. No significa que la persona obtendrá la visa estadounidense.

La Embajada mantiene el proceso de evaluación y la decisión final sobre la solicitud.