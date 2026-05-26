Virus de influenza cobra la vida de 38 personas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó 38 lamentables fallecimientos por el virus de la influenza en lo que va de 2026, mientras que más de 5.000 personas han consultado por síntomas relacionados con este virus en los servicios de salud del país.

Los fallecidos incluyen adultos mayores y niños, grupos especialmente vulnerables a complicaciones graves por influenza, y la semana anterior el Hospital Nacional de Niños reportó 2 fallecimientos por este virus en la población infantil.

Las autoridades de salud advierten que existe un riesgo muy importante para personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, puesto que al contagiarse con el virus de la influenza pueden complicar su situación de salud de manera significativa.

En contraste, el año pasado se registraron 133 fallecimientos por influenza en el país, lo que demuestra que el virus puede ser mortal especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos.