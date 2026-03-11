Un joven de 18 años murió tras recibir varios disparos durante una balacera ocurrida la noche del martes en la comunidad de La Carpio, en San José.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, de apellido Argüello, estaba en plena vía pública cuando dos sujetos que viajaban en motocicleta le dispararon en varias ocasiones.

Murió tras llegar al hospital

Tras el ataque, algunas personas trasladaron al joven en un vehículo particular hasta el Hospital México.

Sin embargo, minutos después de ingresar al centro médico, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Vecinos viven con temor por las balaceras

El ataque ocurrió cerca de las 9:00 p. m., lo que generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes aseguran vivir con miedo ante los constantes hechos violentos.

Habitantes del sector señalan que las balaceras ocurren con frecuencia y que existe temor de que personas inocentes resulten heridas por balas perdidas, como ya ocurrió anteriormente en la comunidad.

Disputas entre bandas estarían detrás del crimen

De acuerdo con las primeras versiones, el homicidio podría estar relacionado con disputas entre bandas vinculadas al microtráfico, que buscan controlar pequeños territorios para la venta de drogas.

Agentes del OIJ mantienen la investigación abierta para identificar y capturar a los responsables, quienes huyeron tras el ataque.