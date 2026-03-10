Violento choque: Carro impacta contra farmacia y termina despedazado en San José

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un vehículo sufrió un violento choque contra un local comercial la madrugada de este martes en el sector de San José, en Pavas, lo que provocó importantes daños en la estructura del establecimiento.

El accidente ocurrió cerca de las 5:30 a. m., cuando el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta sobre un automóvil que impactó contra una farmacia ubicada a unos 300 metros de la embajada de Estados Unidos en dirección hacia Pavas.

Según la información brindada por los cuerpos de emergencia, el vehículo circulaba desde La Sabana hacia Pavas cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y colisionó contra la fachada del negocio.

Únase a nuestro canal de WhatsApp

¿Qué pasó con el conductor?

El conductor, un hombre adulto, resultó herido tras el fuerte impacto. Equipos de la Cruz Roja lo trasladaron a un centro médico cercano en condición estable, según confirmaron los bomberos que atendieron la emergencia.

Las autoridades indicaron que todavía se desconoce si el accidente ocurrió por exceso de velocidad o por una eventual situación médica del conductor.

Daños severos en la estructura

El impacto provocó daños considerables en la infraestructura de la farmacia. Parte del muro, las verjas de seguridad y la fachada quedaron destruidos por la fuerza del choque.

Le puede interesar: Compañera de estudiante asesinado en Liberia revela detalles clave sobre el caso

El vehículo terminó prácticamente en pérdida total dentro del área del local comercial, tras atravesar la zona donde el negocio tenía espacios de estacionamiento.

Tránsito sin afectación mayor

A pesar de la magnitud del accidente, el tránsito en la zona no presentó afectaciones importantes, ya que el vehículo quedó sobre la acera y dentro del local. Las autoridades señalaron que únicamente se generó el llamado “efecto mirón”, que provocó leves atrasos.

En el sitio permanecieron unidades de Bomberos, Cruz Roja y Policía de Tránsito, mientras se realizaban las labores de atención y la valoración de los daños.

Familiares del conductor y personas relacionadas con la farmacia llegaron al lugar, aunque prefirieron no brindar declaraciones sobre lo ocurrido.