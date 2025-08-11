Un violento accidente en la autopista Florencio del Castillo cobró la vida de una mujer que viajaba como acompañante, luego de que el vehículo perdiera el control, impactara una valla publicitaria y finalmente chocara contra un árbol.

Según las autoridades, el conductor del otro vehículo involucrado fue detenido por presunto estado de ebriedad, lo que agrega gravedad al hecho.

Los servicios de emergencia atendieron a cuatro heridos, mientras la Policía de Tránsito investiga las causas exactas del percance, que ha reactivado el debate sobre la seguridad vial en la zona.