Violento accidente de tránsito deja un fallecido en plena calle

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló el fallecimiento de un hombre de 19 años de apellido Sánchez a raíz de un accidente de tránsito en el sector de los Guido de Desamparados, San José.

Imagen con fines ilustrativos

Según la información preliminar, Sánchez conducía su vehículo alrededor de las 10:00 pm del viernes 29 de mayo, cuando por razones que aún se investigan, colisionó directamente contra otra motocicleta.

Sánchez falleció en el sitio y el otro motociclista de 20 años y de apellido Escobar resultó herido, por lo que se llevó a cabo su traslado a un centro médico en San José.