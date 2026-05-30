Violento accidente de tránsito deja un fallecido en plena calle

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló el fallecimiento de un hombre de 19 años de apellido Sánchez a raíz de un accidente de tránsito en el sector de los Guido de Desamparados, San José.
Según la información preliminar, Sánchez conducía su vehículo alrededor de las 10:00 pm del viernes 29 de mayo, cuando por razones que aún se investigan, colisionó directamente contra otra motocicleta.
Sánchez falleció en el sitio y el otro motociclista de 20 años y de apellido Escobar resultó herido, por lo que se llevó a cabo su traslado a un centro médico en San José.