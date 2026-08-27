Una violento accidente de tránsito genera alto congestionamiento vial en la Ruta 32, kilómetro 33.

Detalles del accidente que provoca alto congestionamiento vial

Según lo que se maneja, una colisión de al menos dos vehículos pesados, provocó importantes daños en la estructura de los medios de transporte.

¿Hay pacientes heridos?

De momento las autoridades no han brindado detalles sobre algún paciente herido o traslado de una persona hacia un centro médico.

Información en desarrollo.

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