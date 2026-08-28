Violenta colisión entre dos vehículos deja personas prensadas

El Cuerpo de Bomberos atiende una colisión en el sector de San Isidro de Heredia, del peaje de Ruta 32, 4 kilómetros hacia Limón.

¿Qué pasó?

Se presentó la colisión entre vehículo de carga pesada y un vehículo liviano. Al parecer, hay personas prensadas.

Atención de la violenta colisión

“Estamos en ruta con unidades de rescate avanzado y unidad extintora de la Estación de Tibás”, dijo el Cuerpo de Bomberos.

Imágenes muestran que el tráiler se salió de la vía tras el accidente.

Información en desarrollo.

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