Violenta colisión acaba con la vida de madre e hijo

Un fatal accidente dejó dos fallecidos la mañana de este sábado luego de la colisión de dos vehículos de frente entre Chacarita y Rincón de Osa.

¿Cómo ocurrió la colisión que dejó dos fallecidos?

Uno de los carros, que circulaba a gran velocidad, derrapó y chocó contra el otro.

Los dos fallecidos son una mujer, que identificaron como Juana Sánchez y su hijo Sonny Sánchez. Mientras que otros dos hombres los trasladaron al hospital en una condición crítica.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.