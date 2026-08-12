Violenta balacera deja a dos personas heridas en vía pública

Una balacera registrada la tarde-noche de este martes en vía pública dejó dos personas heridas por arma de fuego en el sector de Mónaco, San Rafael Abajo.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades atendieron el incidente y confirmaron que dos personas resultaron heridas durante el hecho.

Dos personas resultaron heridas

Los afectados presentan heridas provocadas por arma de fuego. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas como consecuencia de la balacera.

Las circunstancias en las que se produjo el tiroteo todavía no están claras y las autoridades trabajan para determinar qué ocurrió.

Autoridades detuvieron a dos personas

Como parte de la atención del incidente, las autoridades reportaron la detención de dos personas.

Además, los oficiales localizaron y decomisaron un arma de fuego, que quedó en manos de las autoridades como parte de la investigación.

Balacera ocurrió en vía pública

El hecho ocurrió en el sector de Mónaco, en San Rafael Abajo, donde se generó un importante despliegue de las autoridades tras el reporte de los disparos.

La información continúa en desarrollo y se espera que las autoridades brinden más detalles sobre las personas heridas, los detenidos y las circunstancias que provocaron la balacera.

Esta noticia se actualizará conforme se conozcan nuevos detalles.