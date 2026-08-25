Violencia patrimonial: cómo proteger a las personas adultas mayores

La ayuda de un familiar para manejar la pensión o los bienes de una persona adulta mayor puede convertirse legalmente en violencia patrimonial si no hay autorización clara.

El abogado Pedro Beirute explica que los adultos mayores conservan sus derechos sobre su dinero y propiedades, incluso cuando necesitan asistencia para administrarlos.

El especialista recomienda tomar medidas concretas para proteger cuentas y bienes, y detalla los pasos legales a seguir si se descubre un uso indebido del patrimonio.