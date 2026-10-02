Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en pelea familiar

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un hombre adulto resultó herido con un arma blanca durante una situación de violencia intrafamiliar ocurrida en San Pedro de Santa Bárbara, Heredia.

Hombre trasladado en condición crítica

El hecho fue atendido por la Cruz Roja Costarricense, que desplazó una unidad básica hasta el lugar.

Los socorristas encontraron al hombre con heridas provocadas por arma blanca y, tras brindarle atención, lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

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Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre posibles responsables.

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