La ola de violencia que afecta al país cobró una nueva víctima este fin de semana. Un joven, de apellido Carvajal, perdió la vida y al menos dos personas más resultaron gravemente heridas en diferentes hechos armados ocurridos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El caso más grave se registró en la urbanización Valle Dorado de Buenos Aires de Guatuso, Alajuela, donde sicarios en motocicleta dispararon contra Carvajal en varias ocasiones.

El joven fue trasladado por la Cruz Roja al hospital de Upala, sin embargo, falleció minutos después de su ingreso debido a cuatro impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

La violencia también alcanzó a la comunidad de León 13, en Tibás, donde otro sujeto resultó gravemente herido por arma de fuego y fue trasladado de emergencia.

A estos hechos se suma una balacera en Caño Blanco de Siquirres, Limón, en la que un hombre sobrevivió tras recibir atención médica, aunque su estado de salud se mantiene reservado.

Las autoridades informaron además de la captura de un presunto sicario de apellido Masis, vinculado al grupo criminal liderado por Tony Peña Russell, alias La T. El detenido, de 24 años, portaba un fusil AK-47 al momento de su arresto y contaba con una orden de captura vigente por homicidio y robo agravado.

Las autoridades mantienen las investigaciones de los casos, mientras crece la preocupación por el incremento de hechos violentos en distintas regiones del país.