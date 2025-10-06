Costa Rica alcanza los 669 homicidios en medio de una ola de violencia que se intensificó durante el fin de semana, cuando el OIJ investigó tres nuevos casos con patrones de extrema crueldad.

Las víctimas, halladas en la Margen del Río Torres, San Gabriel de Aserrí y Carrizal de Alajuela, presentaban lesiones graves y signos de tortura, lo que sugiere ajusticiamientos por parte de estructuras criminales.

Uno de los cuerpos, correspondiente a un adulto mayor de 71 años desaparecido días antes, fue localizado en condiciones que apuntan a un mensaje intimidatorio entre bandas.