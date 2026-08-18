Tres compañeras habrían violado a una mujer dentro de una cárcel

La Fiscalía de Género investiga una presunta violación dentro de un centro penitenciario, donde una mujer privada de libertad habría sido agredida sexualmente por tres compañeras de celda.

La habrían obligado a esconder un celular

Según informó el Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante una requisa realizada por la Policía Penitenciaria.

Las sospechosas, al parecer, le pidieron a la víctima que escondiera un teléfono celular. Ante su negativa, presuntamente la tomaron por la fuerza y utilizaron el aparato para agredirla sexualmente.

Mujer requirió una cirugía de emergencia

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer tuvo que ser trasladada para recibir atención médica y fue sometida a una cirugía de emergencia.

La Fiscalía de Género mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Le puede interesar: Barbero muere tras ser atacado a balazos en la espalda





Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.