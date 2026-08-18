Tres compañeras habrían violado a una mujer dentro de una cárcel

La Fiscalía de Género investiga una presunta violación dentro de un centro penitenciario, donde una mujer privada de libertad habría sido agredida sexualmente por tres compañeras de celda.
Según informó el Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante una requisa realizada por la Policía Penitenciaria.
Las sospechosas, al parecer, le pidieron a la víctima que escondiera un teléfono celular. Ante su negativa, presuntamente la tomaron por la fuerza y utilizaron el aparato para agredirla sexualmente.
Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer tuvo que ser trasladada para recibir atención médica y fue sometida a una cirugía de emergencia.
La Fiscalía de Género mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
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