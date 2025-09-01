El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene ciertas hipótesis sobre el asesinato de Jermaine Cruickshank. El hijo del expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, fue atacado en un bar ubicado en el centro del Limón, el pasado 24 de agosto.

Según indica el OIJ, la víctima estaba sola en horas de la noche en local, cuando un sujeto llegó y le disparó. El presunto gatillero iba con ropa deportiva y casco puesto, aspectos que llamaron la atención del hombre de 40 años, quien en apariencia intentó alejarse de la mesa.

Hipótesis

Según fuentes cercanas al OIJ, estas serían las hipótesis de la muerte de Jermaine Cruickshank:

Deuda

La víctima debía ¢138 millones a alias “Pecho de Rata”.

Emocional

Tendría relación con un tema amoroso.

Herencia

Una disputa para conseguir una herencia.

Nota: No se tiene mayores detalles sobre estas teorías.

¿Jermaine Cruickshank está vinculado a un grupo criminal?

“Por lo menos esta persona, de acuerdo a lo que tenemos, no estamos hablando de una persona vinculada a una estructura criminal, de momento no va por ahí el tema. Estamos valorando una por una, con prudencia con tal de establecer el caso“, comentó Michael Soto, subdirector del OIJ.

El caso se mantiene en investigación.