Mediante su plataforma oficial, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones programadas del servicio eléctrico en dos sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Esta afectación será este viernes 7 de agosto y llegará a los siguientes sectores:
La interrupción programada responde a la recolocación de postes en los sectores anunciados.
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Por: Camila Rosales Méndez