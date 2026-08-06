Mediante su plataforma oficial, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones programadas del servicio eléctrico en dos sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Las zonas sin luz

Esta afectación será este viernes 7 de agosto y llegará a los siguientes sectores:

San José, San Francisco de Dos Ríos: 7:30 a. m. a 3:00 p. m.

7:30 a. m. a 3:00 p. m. San José, Pavas: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

La interrupción programada responde a la recolocación de postes en los sectores anunciados.

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Por: Camila Rosales Méndez