Vientos de más de 100 km/h causan destrozos en Golfito

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Vientos superiores a 110 kilómetros por hora, considerados huracanados y equivalentes a los de un huracán categoría 1, destecharon viviendas y locales comerciales en Golfito la tarde de este martes.

Según reportaron vecinos y autoridades del Comité Cantonal de Emergencias, el fenómeno ocurrió tras una mañana de calor extremo que, al combinarse con el ingreso de la brisa marina, generó ráfagas violentas que afectaron estructuras en sectores como Playa Cacao.

Las imágenes del momento muestran techos colapsados, escombros y la desesperación de los residentes. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) trabaja en la valoración de daños junto con el Comité Municipal del cantón.