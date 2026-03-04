Vientos alisios fuertes y calor marcarán la jornada este jueves

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La presencia de un sistema de alta presión en el oeste del Caribe mantiene los vientos alisios acelerados en América Central. Esta condición provocará ráfagas intensas en las cordilleras y en el Pacífico Norte.

Durante la mañana predominará la poca nubosidad, lo que favorecerá un ambiente caluroso en todo el país.

Tardes con nubes y lluvias aisladas en zonas montañosas

Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Las nubes se concentrarán sobre las cordilleras, con posibilidad de lluvias ocasionales y de corta duración cerca de las montañas, especialmente en el Pacífico Central y Pacífico Sur.

Temperaturas superarán los 30 grados

Este jueves el calor volverá a marcar la jornada, una condición típica del mes de marzo. La escasa nubosidad matutina permitirá que las temperaturas aumenten con rapidez durante las primeras horas del día.

Las máximas rondarán los 30 °C en el Valle Central y hasta 28 °C en el Gran Área Metropolitana. En Guanacaste, una de las regiones más cálidas del país, los termómetros alcanzarán entre 35 y 36 °C.