Fuertes vientos provocaron afectación en la infraestructura de una escuela en Labrador de San Mateo, Alajuela, la tarde de este martes.

Destechamiento generó crisis nerviosas en estudiantes

El incidente se reportó a las 2:28 p.m. en un centro educativo de la zona, donde ráfagas de viento ocasionaron el destechamiento parcial del techo de la institución.

De acuerdo con el informe preliminar, varios menores presentaron crisis nerviosas producto de la situación; sin embargo, no se reportan personas golpeadas ni con lesiones físicas.

Atención coordinada en el lugar

La emergencia fue atendida en coordinación con cuerpos de respuesta de la Cruz Roja Costarricense.

Las autoridades mantienen la valoración de la estructura y el estado emocional de los estudiantes, mientras se coordinan las acciones correspondientes.